Rüşvet soruşturmasında itiraf: Depodan servet çıktı!
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında zirai depoda arama yapıldı. Aramada 3 kilo külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı.
BELEDİYE BAŞKANININ YEĞENİNDEN İTİRAF
Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Kara'nın yeğeni H.C.G.'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ek ifadesi alındı. G.'nin ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını dayısının talimatıyla yine onun arkadaşı A.D.K.'ye teslim ettiğini beyan ettiği öğrenildi.
Bunun üzerine gözaltına alınan A.D.K.'nin, parayı Kara'nın talimatıyla H.C.G.'den alıp zirai depoda sakladığını beyan etmesi üzerine Cumhuriyet savcısı huzurunda dün yer gösterme ve arama işlemi yapıldı.
Zirai depoda yapılan aramada 3 kilo külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi. (DHA)