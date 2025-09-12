Rüşvet soruşturmasında itiraf: Depodan servet çıktı!

BELEDİYE BAŞKANININ YEĞENİNDEN İTİRAF

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Kara'nın yeğeni H.C.G.'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ek ifadesi alındı. G.'nin ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını dayısının talimatıyla yine onun arkadaşı A.D.K.'ye teslim ettiğini beyan ettiği öğrenildi.