Rusya alev alev! Akaryakıt deposu helikopterle vuruldu

Akaryakıt deposunun helikopterle vurulduğu iddiası

Rus basınında çıkan haberlerde, patlamanın akaryakıt deposuna saldırı gerçekleştirildikten sonra meydana geldiği iddialarına ver verildi. Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılarak servis edilen haberlerde, akaryakıt deposuna önce KA-52 tipi askeri bir helikopterin yaklaştığı, sonra büyük bir patlama meydana geldiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de bir helikopterin akaryakıt deposuna yaklaştığı, sonra büyük bir patlama olduğu görüldü.



