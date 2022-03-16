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Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var

Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya'nın Harkov bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 500 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var - Resim: 1

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 21’inci gününde sivil yerleşim bölgelerini hedef almaya devam ediyor. 

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Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var - Resim: 2

Rus birliklerinin binalara düzenlediği saldırıların ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

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Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var - Resim: 3

Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada 24 Şubat’ta savaşın başlamasından bu yana Harkov bölgesinde en az 500 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var - Resim: 4

Harkov’da enkaz altında kalan toplam 189 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

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