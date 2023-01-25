Rusya hipersonik füze denemesi yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Amiral Gorshkov, bilgisayar simülasyonu kullanarak hipersonik füze silahlarının kullanımına ilişkin bir tatbikat düzenledi. Eğitime uygun olarak Amiral Gorshkov fırkateyni, 900 kilometreden daha uzak bir mesafedeki sahte düşman gemisini taklit eden bir deniz hedefinde Zirkon hipersonik füze atışı yaptı” denildi.