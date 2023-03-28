Rusya hipersonik füze denemesi yaptı

Açıklamada, “İki gemili füze saldırı grubu, düşman savaş gemisine saldırı gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki hedef, iki Moskit hipersonik seyir füzesinin doğrudan isabetiyle başarıyla vuruldu. Tatbikatın güvenliği Pasifik Filosu gemileri ve deniz havacılık uçakları tarafından sağlandı” denildi.