Rusya, Kiev'e bomba yağdırdı: Çok sayıda yaralı var

Kiev Belediye Başkanı Klitschko, dün gece Rusya tarafından başkent Kiev’e yönelik yapılan roket saldırılarında Ukrayna tarafından vurularak düşürülen roket parçalarının, başkentin çeşitli bölge ve ilçelerinde hastane, anaokulu ve bir apartmana isabet ettiğini ve toplamda 53 kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.