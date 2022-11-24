Rusya ölüm olup yağdı! 70 füze birden ateşlendi!

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde yer alan Vyshgorod'da bir konut binasının vurulduğunu doğrulayarak, "Birkaç bölgedeki kritik altyapı tesislerinin vurulduğuna dair teyit aldık. Kiev bölgesi Vyshgorod'da bir konut binası vuruldu. İnsanların elektriğe erişebilmesini ve uzmanlarımızın enerji altyapısını onarabilmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" dedi. Vyshgorod Belediye Başkan Yardımcısı Vitaly Saprykin yaptığı açıklamada, “Hava saldırısında Vyshgorod’da 5 konut binası hasar gördü. İnsanlar yaralandı. 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 500 kişi evsiz kaldı. Hükümetimiz insanlara barınak sağlıyor. Şehirde elektrik, su ve doğal gaz yok” dedi. Saldırıların hedefi olan yerleşim bölgesinde yaşayan Natalya ise yaptığı açıklamada, “Elektrikler kesildi, banyoya koştum, çöktüm bir anda fayanslar döküldü. Çok korkunçtu. Şimdi bekliyorum, beni sıcak bir yere götüreceklerini söylediler. Patlama çok güçlü ve korkutucuydu. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Ama biz zaten her türlü kazanacağız" dedi.