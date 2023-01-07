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  4. Rusya UFO mu düşürdü? Ortalığı karıştıran görüntüler

Rusya UFO mu düşürdü? Ortalığı karıştıran görüntüler

Rusya Hava Kuvvetleri, Ukrayna sınırında tanımlanamayan bir uçan nesneyi (UFO) düşürdüğünü duyurdu. Yerel medya kuruluşları ise gökyüzünde patlayan nesnenin görüntülerini paylaştı.

Rusya UFO mu düşürdü? Ortalığı karıştıran görüntüler - Resim: 1

The Jerusalem Post’un bildirdiğine göre, haber ilk olarak Rostov Oblast Valisi Vasily Golubev tarafından Telegram'da paylaşıldı. Golubey, UFO’nun  Sultan Sala köyünün yukarısında görüldüğünü belirterek, "Herkesi sakin olmaya çağırıyorum. Güvenliği sağlamak için tüm güçler devreye giriyor. Gökyüzü uçaksavar savunmalarıyla kaplı" diye konuştu.

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Rusya UFO mu düşürdü? Ortalığı karıştıran görüntüler - Resim: 2

UKRAYNA İHA'SI MI?

Bununla birlikte, cisim hala tanımlanmamış olsa da uzaylı olması muhtemel görünmüyor. Bir Rus milletvekili, söz konusu UFO’nun Ukrayna tarafından gönderilen bir İHA olduğunu iddia etti.

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Rusya UFO mu düşürdü? Ortalığı karıştıran görüntüler - Resim: 3

Rus Devlet Duması milletvekili Anatoly Wasserman, "Kiev teröristleri" olarak adlandırdığı Ukrayna kuvvetlerinin ayrım gözetmeden İHA’lar aracılığıyla  Rus sivillere ateş ettiğini öne sürdü. 

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Rusya UFO mu düşürdü? Ortalığı karıştıran görüntüler - Resim: 4

AZAK DENİZİ HAKKINDA

Diğer taraftan Rostov Oblastı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayati bir stratejik su yolu olan Azak Denizi boyunca yer alıyor.  Rusya, Ukrayna'nın Azak Denizi'ni çevreleyen tüm topraklarını, yani Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk oblastlarını tamamen kontrol alına öne sürdü.  

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