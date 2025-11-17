Rusya, Ukrayna'da LPG yüklü Türk gemisini vurdu
Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton LPG taşıyan Türk gemisi ORINDA'yı vurdu
Rusya, Ukrayna'da saldırılarını sürdürüyor. Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'yı hedef aldı.
Romanya'nın Plauru köyü sakinleri, Rus saldırısı sonrası alev alan geminin patlama tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.
BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin altında bulunan MT Orinda adlı gemisine, gece saat 02.00 civarında Ukrayna'nın Izmail Limanı'nda bulunduğu sırada bir dron saldırısı gerçekleşti.
Konu üzerine Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."