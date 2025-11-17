Rusya, Ukrayna'da LPG yüklü Türk gemisini vurdu

Konu üzerine Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."