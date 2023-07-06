Rusya Ukrayna'da yine sivilleri vurdu! Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Lviv. Rus teröristlerin gece saldırısının sonuçları. Maalesef yaralılar ve ölüler var. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Düşmana kesinlikle bir cevap verilecektir. Somut bir cevap” dedi.