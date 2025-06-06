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Rusya Ukrayna'nın kalbi Kiev'i vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırdı. Rusya'nın düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kaynak: DHA / İHA
Rusya Ukrayna'nın kalbi Kiev'i vurdu: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde yoğun saldırılar düzenliyor. Sabah erken saatlerde ülke genelinde düzenlenen saldırılarda can kayıpları yaşandı. 

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Rusya Ukrayna'nın kalbi Kiev'i vurdu: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki Rus saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını belirtti.

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Rusya Ukrayna'nın kalbi Kiev'i vurdu: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Zelenskiy, hayatını kaybedenlerin tamamının Ukrayna Devlet Acil Servisi çalışanları olduğunu açıklarken, ülke genelindeki saldırılarda 400'den fazla İHA ve 40'tan fazla füzenin kullanıldığını ifade etti. 

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Rusya Ukrayna'nın kalbi Kiev'i vurdu: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı sayısının artabileceğini söyledi.

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