Rusya Ukrayna'nın kalbi Kiev'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırdı. Rusya'nın düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği 20 kişinin yaralandığı açıklandı.
Kaynak: DHA / İHA
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde yoğun saldırılar düzenliyor. Sabah erken saatlerde ülke genelinde düzenlenen saldırılarda can kayıpları yaşandı.
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki Rus saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını belirtti.
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Zelenskiy, hayatını kaybedenlerin tamamının Ukrayna Devlet Acil Servisi çalışanları olduğunu açıklarken, ülke genelindeki saldırılarda 400'den fazla İHA ve 40'tan fazla füzenin kullanıldığını ifade etti.
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Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı sayısının artabileceğini söyledi.
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