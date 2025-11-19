Rusya Ukrayna'yı yüzlerce İHA ve onlarca füze ile vurdu; çok sayıda ölü ve yaralı var

Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov şehrini de hedef aldığını aktardı. Ukraynalı lider, "Akşam saatlerinde başlayan yoğun saldırıda çocuklar dahil olmak üzere birçok kişi yaralandı. Enerji ve ulaşım tesisleri ile sivil altyapı hasar gördü. Ivano-Frankivsk bölgesindeki enerji altyapımız da hedef alındı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Lviv bölgesinde de kritik altyapımız ve enerji tesislerimiz hedef alındı. Donetsk bölgesinde 1 kişi yaralandı. Kiev, Mikolayiv, Cherkasy, Çernihiv ve Dnipro bölgeleri de hedef alındı" açıklamasını yaptı.