Rusya Ukrayna'yı yüzlerce İHA ve onlarca füze ile vurdu; çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerini 470 insansız hava aracı (İHA), 47 balistik füze ve 1 seyir füzesi ile vurdu. Saldırılarda Ukrayna'nın Ternopil şehrinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 12'si çocuk 37 kişinin yaralandığı açıklanırken Harkov'a yönelik saldırıda da 46 kişi yaralandı.
Rusya, gece boyunca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarında 470 İHA, 47 balistik füze ve 1 seyir füzesi kullandığının teyit edildiğini açıkladı.
Zelenskiy, "Birçok bölgede saldırıların sonuçlarına ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ternopil şehrinde 9 katlı konut binaları hasar gördü ve yangın çıktı. Maalesef çok büyük bir yıkım yaşandı, enkaz altında kalanlar olabilir. Bütün acil durum ekipleri şu an olay yerinde ve bölgedeki her bir hayatı kurtarmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov şehrini de hedef aldığını aktardı. Ukraynalı lider, "Akşam saatlerinde başlayan yoğun saldırıda çocuklar dahil olmak üzere birçok kişi yaralandı. Enerji ve ulaşım tesisleri ile sivil altyapı hasar gördü. Ivano-Frankivsk bölgesindeki enerji altyapımız da hedef alındı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Lviv bölgesinde de kritik altyapımız ve enerji tesislerimiz hedef alındı. Donetsk bölgesinde 1 kişi yaralandı. Kiev, Mikolayiv, Cherkasy, Çernihiv ve Dnipro bölgeleri de hedef alındı" açıklamasını yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'ya yönelik yaptırımların ağırlaştırılması ve Ukrayna'ya yönelik uluslararası desteğin güçlendirilmesine yönelik çağrıda bulunarak, "Her saldırı Rusya'nın üzerindeki baskıların hala yetersiz olduğunun bir kanıtıdır. Daha etkili yaptırımlar ve Ukrayna'ya sağlanacak destek bunu değiştirebilir. Büyük önceliğimiz hava savunma füzeleri, ilave sistemler ve Hava Kuvvetlerimiz ile İHA üretimimiz için genişletilmiş kapasitelerdir. Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalı ve bizi güçlendiren, Rus füzelerini vurmamıza, Rus İHA'larını etkisiz hale getirmemize ve taarruzları durdurmamıza imkan sağlayan her şeye odaklanmamız gerekiyor" dedi.