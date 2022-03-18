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Rusya, üniversite ve yerleşim yerlerine bomba yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda bir üniversite binası ile çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Rusya, üniversite ve yerleşim yerlerine bomba yağdırdı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Harkov’a sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırısında yerleşim bölgesindeki iki bina ile 6 katlı bir üniversite binasında hasar meydana geldi. 

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Rusya, üniversite ve yerleşim yerlerine bomba yağdırdı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı belirtildi. 

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Rusya, üniversite ve yerleşim yerlerine bomba yağdırdı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Saldırı sonrası iki binada çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, enkaz altında mahsur kalan bir kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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Rusya, üniversite ve yerleşim yerlerine bomba yağdırdı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
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