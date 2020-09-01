Rusya ve Çin'in koronavirüs aşıları güvenli mi?
Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların ne kadar etkili olacağı tartışma konusu. Bazı uzmanlar özellikle Rusya ve Çin'de çalışmaları sürdürülen Covid-19 aşılarının potansiyel eksiklikleri olduğuna dikkat çekiyor.
Tüm dünyayı etkisine alan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka ve ölü sayısı gün geçtikçe artarken, sosyal ve ekonomik yaşamın normale dönmesi için henüz bir tedavi yönetiminin bulunmadığı Covid-19’a karşı güvenilir bir aşının bulunması elzem görülüyor. Bununla birlikte hastalığa karşı aşı bulduğunu açıklayan Rusya ve riskli grupları hali hazırda aşılamaya başladığını açıklayan Çin’in aşıları bilim dünyasında şüphe uyandırmaya devam ediyor.
Araştırmacılar iki ülkede de kullanılan aşıların yaygın bir soğuk algınlığı virüsü olan Ad5’in baz alınarak yapıldığını ve bu durumun onların potansiyel etkinliğini sınırlandırdığını belirterek, yüksek ateş ve AIDS gibi yan etkinlere neden olabileceğini öne sürdü.İşte bilim insanlarının gözünden Rusya ve Çin’in geliştirdiği aşılar ve içerdiği riskler...
CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği "Ad5-NCov" adlı aşı, soğuk algınlığına yol açan zararsız bir adenovirüsle insan vücuduna Covid-19'un genetik bileşenlerini aktararak bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefliyor.