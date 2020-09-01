Rusya ve Çin'in koronavirüs aşıları güvenli mi?

Araştırmacılar iki ülkede de kullanılan aşıların yaygın bir soğuk algınlığı virüsü olan Ad5’in baz alınarak yapıldığını ve bu durumun onların potansiyel etkinliğini sınırlandırdığını belirterek, yüksek ateş ve AIDS gibi yan etkinlere neden olabileceğini öne sürdü.İşte bilim insanlarının gözünden Rusya ve Çin’in geliştirdiği aşılar ve içerdiği riskler...