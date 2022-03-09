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Rusya yine sivilleri vurdu! 3 çocuk daha öldü

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 3’ü çocuk, 22'ye çıktı.

Rusya yine sivilleri vurdu! 3 çocuk daha öldü - Resim: 1

Ukrayna’nın Sumi Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Dmitri Jivitskiy, sosyal sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, dün Sumi bölgesinin 3 kez bombalandığını kaydederek, Rusya’nın bölgeye düzenlediği bu hava saldırılarında 3’ü çocuk 22 kişi hayatını kaybettiğini belirtti.

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Rusya yine sivilleri vurdu! 3 çocuk daha öldü - Resim: 2

Bu saldırılarda 8 kişinin yaralandığını da aktaran Jivitskiy, saldırılar sonucu 20’den fazla tek katlı evin yıkıldığını ifade etti.

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Rusya yine sivilleri vurdu! 3 çocuk daha öldü - Resim: 3

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden dün yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında ikisi çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.​​​​​​​

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Rusya yine sivilleri vurdu! 3 çocuk daha öldü - Resim: 4
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