Rusya'da aşı endişesi! Yüzde 70'i aşılanmak istemiyor
Rus vatandaşları, koronavürüs salgını için geliştirilen Rus aşısını yaptırmakta kararsız kaldığı öğrenildi.
Bazı Ruslar Kovid-19 aşı adayını yaptırmak isterken bazıları ise aşıya güvenmediklerini ve aşılanmak istemediklerini belirtiyor.
Rus vatandaşları, ülkede Kovid-19’a karşı geliştirilen "Sputnik V" aşı adayını ve hafta sonu başlayan toplu aşılama sürecini AA muhabirine değerlendirdi.
Moskova sakinlerinden Sergey Kapustin, vatandaşların aşı olma konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu, ancak kendisinin aşılanmak istediğini dile getirdi.