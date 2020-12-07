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  3. 07 Aralık 2020 21:40

Rusya'da aşı endişesi! Yüzde 70'i aşılanmak istemiyor

Rus vatandaşları, koronavürüs salgını için geliştirilen Rus aşısını yaptırmakta kararsız kaldığı öğrenildi.

Rusya'da aşı endişesi! Yüzde 70'i aşılanmak istemiyor

Bazı Ruslar Kovid-19 aşı adayını yaptırmak isterken bazıları ise aşıya güvenmediklerini ve aşılanmak istemediklerini belirtiyor.

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Rusya'da aşı endişesi! Yüzde 70'i aşılanmak istemiyor

Rus vatandaşları, ülkede Kovid-19’a karşı geliştirilen "Sputnik V" aşı adayını ve hafta sonu başlayan toplu aşılama sürecini AA muhabirine değerlendirdi.

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Rusya'da aşı endişesi! Yüzde 70'i aşılanmak istemiyor

Moskova sakinlerinden Sergey Kapustin, vatandaşların aşı olma konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu, ancak kendisinin aşılanmak istediğini dile getirdi.

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Rusya'da aşı endişesi! Yüzde 70'i aşılanmak istemiyor

Kapustin, "Rus hükümeti ve liderimize aşı konusunda tamamen güveniyorum. Herkes bu konuda farklı konuşabilir. Her şey güzel olacak." dedi.

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