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  3. 23 Ağustos 2020 15:35

Rusya'da kritik koronavirüs aşısı açıklaması

Rus RIA Haber Ajansı'nın haberine göre, Rusya'da Bakan Manturov ülkede tescil edilen koronavirüs aşısına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Rusya'da kritik koronavirüs aşısı açıklaması

Rus RIA Haber Ajansı'nın haberine göre Endüstri Bakanı Denis Manturov'un Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın yıl sonuna kadar COVID-19 aşısından ayda 1,5 milyon ila 2 milyon doz üretmeyi beklediğini duyurdu.

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Rusya'da kritik koronavirüs aşısı açıklaması

Manturov, üretimi kademeli olarak ayda 6 milyon doza çıkaracağını belirtti.

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Rusya'da kritik koronavirüs aşısı açıklaması

Moskova'nın Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescil edilen aşısının yaklaşık 40 bin kişiden oluşan geniş çaplı testi ise önümüzdeki hafta Rusya'da başlayacak.

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Rusya'da kritik koronavirüs aşısı açıklaması

RUSYA AŞIYI İLK TESCİL EDEN ÜLKE OLMUŞTU
11 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve kızının da aşıyı ilk kullananlardan olduğunu belirtmişti.

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