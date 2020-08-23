Rusya'da kritik koronavirüs aşısı açıklaması

Rus RIA Haber Ajansı'nın haberine göre Endüstri Bakanı Denis Manturov'un Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın yıl sonuna kadar COVID-19 aşısından ayda 1,5 milyon ila 2 milyon doz üretmeyi beklediğini duyurdu.



