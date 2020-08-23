Rusya'da kritik koronavirüs aşısı açıklaması
Rus RIA Haber Ajansı'nın haberine göre, Rusya'da Bakan Manturov ülkede tescil edilen koronavirüs aşısına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Rus RIA Haber Ajansı'nın haberine göre Endüstri Bakanı Denis Manturov'un Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın yıl sonuna kadar COVID-19 aşısından ayda 1,5 milyon ila 2 milyon doz üretmeyi beklediğini duyurdu.
Moskova'nın Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescil edilen aşısının yaklaşık 40 bin kişiden oluşan geniş çaplı testi ise önümüzdeki hafta Rusya'da başlayacak.