Rusya'da maden sahasında çığ faciası: 6 işçiden acı haber geldi!
Rusya’ya bağlı Buryatya Özerk Cumhuriyeti'nde bir maden sahasında yol çalışması yapıldığı sırada dev bir çığ düştü. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir çığ tehlikesinin yaşandığı bölgede, kar altında kalan 6 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Buryatya’nın Muysky Bölgesi’ndeki maden sahasında devam eden yol yapım çalışmaları sırasında facia yaşandı. Yamaçtan kopan dev kar kütleleri, o sırada sahada çalışan 9 işçinin üzerine düştü. Olayın hemen ardından 3 işçi kendi imkanlarıyla karların altından çıkmayı başarırken, diğer 6 arkadaşları için zamana karşı yarış başladı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ihbarın ardından bölgeye yaklaşık 60 personel ve teknik ekip sevk etti. Zorlu hava şartlarında yürütülen çalışmalar sırasında sahada ikinci bir çığ felaketi daha yaşandı. Arama kurtarma ekiplerinin, yaklaşan kar kütlesini fark ederek son anda kaçmayı başardığı ve yaralanan olmadığı bildirildi.
Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, saatler süren yoğun çalışmaların ardından ne yazık ki kar altında kalan 6 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldığı kaydedildi. Hayatını kaybeden işçilerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, maden sahasındaki tüm faaliyetler durduruldu. Rusya Soruşturma Komitesi ve Buryatya Savcılığı, maden sahasında güvenlik ihmali olup olmadığını belirlemek amacıyla adli soruşturma başlattı. Yol çalışmaları sırasında çığ riskine karşı gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı inceleniyor.