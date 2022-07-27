Rusya'dan demir almaya hazırlanan tahıl gemileri böyle görüntülendi
Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 22 Temmuz'da imzalanan tahıl anlaşması çerçevesinde Türkiye’ye taşınacak olan tahıllar gemilere yükleniyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü Türkiye`den geldi. Her iki ülkeyle yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu. Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul`da çözüldü.
Ggeçtiğimiz cuma İstanbul`da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.
Tahıl sevkiyatına ilişkin cuma günü atılan imzanın ardından süreç hızla ilerliyor. Sürecin sağlıklı yürütülmesi için İstanbul`da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün açıldı.
Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 22 Temmuz'da imzalanan tahıl anlaşması çerçevesinde Türkiye’ye taşınacak olan tahıllar gemilere yükleniyor.