Rusya'dan demir almaya hazırlanan tahıl gemileri böyle görüntülendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü Türkiye`den geldi. Her iki ülkeyle yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu. Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul`da çözüldü.