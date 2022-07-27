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Rusya'dan demir almaya hazırlanan tahıl gemileri böyle görüntülendi

Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 22 Temmuz'da imzalanan tahıl anlaşması çerçevesinde Türkiye’ye taşınacak olan tahıllar gemilere yükleniyor.

Rusya'dan demir almaya hazırlanan tahıl gemileri böyle görüntülendi - Resim: 1

Tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü Türkiye`den geldi. Her iki ülkeyle yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu. Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul`da çözüldü.

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Rusya'dan demir almaya hazırlanan tahıl gemileri böyle görüntülendi - Resim: 2

Ggeçtiğimiz cuma İstanbul`da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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Rusya'dan demir almaya hazırlanan tahıl gemileri böyle görüntülendi - Resim: 3

Tahıl sevkiyatına ilişkin cuma günü atılan imzanın ardından süreç hızla ilerliyor. Sürecin sağlıklı yürütülmesi için İstanbul`da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün açıldı.

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Rusya'dan demir almaya hazırlanan tahıl gemileri böyle görüntülendi - Resim: 4

Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 22 Temmuz'da imzalanan tahıl anlaşması çerçevesinde Türkiye’ye taşınacak olan tahıllar gemilere yükleniyor.

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