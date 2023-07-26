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Rusya'dan Kuzey Kore'ye üst düzey ziyaret

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey Kore'nin başkentinde resmi törenle karşılandı.

Rusya'dan Kuzey Kore'ye üst düzey ziyaret - Resim: 1

Dün akşam saatlerinde Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a iniş yapan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, resmi törenle karşılandı. Şoygu, bugün Kurtuluş Anıtı’nı ziyaret ederek çiçek bıraktı. 

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Rusya'dan Kuzey Kore'ye üst düzey ziyaret - Resim: 2

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kurtuluş Anıtı, Kore halkının 1945 yılında Kore'nin kurtuluşu sırasında şehit düşen Sovyet askerlerine minnettarlığının bir göstergesi olarak 15 Ağustos 1946 tarihinde Kuzey Kore'nin başkentinde dikilmiştir. Anıt, tepesinde kırmızı bir yıldız bulunan 30 metrelik granit bir dikilitaştır” denildi.

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Rusya'dan Kuzey Kore'ye üst düzey ziyaret - Resim: 3

Öte yandan, Çin’den bir delegasyonun da Kuzey Kore ziyaretinde Rus delegasyonuna katılması bekleniyor.

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Rusya'dan Kuzey Kore'ye üst düzey ziyaret - Resim: 4
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