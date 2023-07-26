Rusya'dan Kuzey Kore'ye üst düzey ziyaret

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kurtuluş Anıtı, Kore halkının 1945 yılında Kore'nin kurtuluşu sırasında şehit düşen Sovyet askerlerine minnettarlığının bir göstergesi olarak 15 Ağustos 1946 tarihinde Kuzey Kore'nin başkentinde dikilmiştir. Anıt, tepesinde kırmızı bir yıldız bulunan 30 metrelik granit bir dikilitaştır” denildi.