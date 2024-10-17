Rusya'dan Suriye'ye hava harekatı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil öldü, 21 sivil yaralandı. Saldırı sonrası bölgeye gelen sivil savunma ekipleri, çalışma başlattı.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesine dün gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu, aralarında sivil kayıpların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.
Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, Rusya'ya ait 3 savaş uçağı, Suriye’nin Lazkiye kentinde yer alan Hmeymim Hava Üssü'nden kalkarak İdlib’e 4 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar yerel saatle 17.00 sularında gerçekleşti.
Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ainşib köyünde bir marangoz atölyesini hedef alan saldırıda can kayıpları yaşandı.
Saldırıda, atölyede çalışan 10 kişi hayatını kaybederken, çevredeki 32 kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Beyaz Baretliler, saldırı sonrası kurtarma çalışmalarına hızla başlayarak enkaz altında kalan kişilere ulaşmaya çalıştı.