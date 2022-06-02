Rusya'dan tüm dünyaya nükleer gözdağı

Tatbikata yaklaşık 1000 asker ve 100'den fazla askeri teknik aracın yer aldığı bildirilen açıklamada, "Stratejik roket birliği mensupları, füze sistemlerini saha pozisyonlarına getirme, 100 kilometre menzile kadar yürüyüşler yapma, değişen saha pozisyonları ile birimleri dağıtma konularını çözme, mühendislik ekipmanlarını dağıtma, kamuflaj ve muharebe güvenliği düzenleme konularını ele alıyor" denildi.