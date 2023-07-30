Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 2 ölü, 20 yaralı

Sumy Şehir Konseyi’nin resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Düşman füze saldırısı sonucunda bir mesleki eğitim kurumunun binaları yıkılmış ve hasar görmüştür. Yurtlar ve yüksek binalar da hasar görmüştür. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı” denildi.