Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 2 ölü, 20 yaralı
Rusya, Ukrayna'nın Sumy kentindeki bir eğitim kurumunu hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
Saldırı, dün akşam saatlerinde düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıda bir eğitim kurumunun binasının hasar gördüğünü duyurdu.
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Sumy Şehir Konseyi’nin resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Düşman füze saldırısı sonucunda bir mesleki eğitim kurumunun binaları yıkılmış ve hasar görmüştür. Yurtlar ve yüksek binalar da hasar görmüştür. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı” denildi.
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