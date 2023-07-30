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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 2 ölü, 20 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın Sumy kentindeki bir eğitim kurumunu hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 2 ölü, 20 yaralı - Resim: 1

Saldırı, dün akşam saatlerinde düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıda bir eğitim kurumunun binasının hasar gördüğünü duyurdu. 

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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 2 ölü, 20 yaralı - Resim: 2

Sumy Şehir Konseyi’nin resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Düşman füze saldırısı sonucunda bir mesleki eğitim kurumunun binaları yıkılmış ve hasar görmüştür. Yurtlar ve yüksek binalar da hasar görmüştür. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı” denildi.

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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 2 ölü, 20 yaralı - Resim: 3
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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 2 ölü, 20 yaralı - Resim: 4
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