  4. Rusya'nın bomba yağdırdığı Kiev'de bir Türk vatandaşı da öldü

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 12 saat süren bombalı saldırısında sığınağa girmeyen Sakaryalı tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Çernigiv, Dnipropetrovsk, Herson, Donetsk, Lviv ve Odessa bölgelerini 12 saat süren yoğun hava saldırıları ile hedef aldı.

Ukrayna'nın 7 bölgesinde yaklaşık 600 insansız hava aracı (İHA) ve çok sayıda füze ile düzenlenen saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi de yaralandı.

Saldırılara ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ölümlerin tamamının başkent Kiev'de meydana geldiğini açıkladı. 

