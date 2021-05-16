Rusya'nın çocuk askerleri şoke etti
Rusya'da çocukların askeri geçit töreni ilginç görüntüler ortaya çıkarttı. Yürüyüş sırasında ''Anavatan için ölmek'' hakkında marşlar söyleyen çocukların oyuncak silah taşıdıkları görüldü.
Son dönemde batı dünyası ile en gergin dönemini yaşayan Rusya'dan bir hayli ilginç görüntüler geldi.
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Görüntülerin adresi başkent Moskova'nın doğusunda yer alan sanayi şehri Elektrostal'dı.
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Sosyal medyada yayınlanan videoda dokuz yaşındaki çocukların askeri üniformalar içinde geçit töreni yaptığı göründü.
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Kısa sürede viral olan videoda 'Anavatan için ölmek' hakkında savaş şarkılar söyleyen çocukların oyuncak silahlar taşıdığı da dikkatlerden kaçmadı.
Askeri düzende yürütülen çocuklar 'düşmanlarınıza affetme yok' sloganları da attılar.
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