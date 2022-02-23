Rusya'nın işgal hazırlığı uydudan görüntülendi
Belarus'un Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Uydu görüntülerinde Ukrayna sınırına yakın bir bölgede sahra hastanesi inşa edildiği görüldü.
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı gerilimi tırmandırdı. Batılı ülkeler, Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını bir bir açıklarken gözler Moskova'nın bir sonraki hamlesine çevrildi.
1 / 12
Belarus’un Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin uydu görüntülerini Amerikan merkezli özel bir şirket yayınladı.
2 / 12
Görüntülerde en az 100 askeri araç ve onlarca çadır göze çarpıyor. Aynı zamanda bölgedeki askeri sevkiyat öncesi ve sonrasındaki değişim de görülüyor.
3 / 12
Uydu görüntülerinde Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgeye sahra hastanesi inşa ettiği fotoğraflar da var.
4 / 12