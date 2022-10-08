Rusya'nın ''Saldırı olursa kıyamet olur'' dediği köprüde patlama

Patlamadan sonra Rus ordusunun ekipman ve mühimmat tedariki büyük ölçüde Kırım Köprüsü'nden geldiği için Rusların yakın zamanda Herson'dan ayrılacakları tahmin ediliyor. Öte yandan Rusya savaşın başında, Kırım Köprüsü'nün S-400'ler tarafından korunduğunu ve adanın etrafında "Kuş bile uçurmalarının imkansız" olduğunu açıklamıştı.