Rusya'nın ''Saldırı olursa kıyamet olur'' dediği köprüde patlama
Rusya ile Kırım yarımadasını birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde patlama meydana geldi.
Ukrayna ordusu Harkiv ve Herson cephelerinde ilerlemelerini devam ettirirken farklı bir cepheye de saldırı düzenledi. Ukrayna bu sabah, Kırım Köprüsü'nü ve köprünün üstündeki demiryolunu havadan vurdu.
KIRIM İLE RUSYA'YI BAĞLAYAN STRATEJİK ÖNEMİ VAR
2014 yılında Rus lider Putin tarafından yaptırılan köprü, Kırım işgalinin sembolü olarak görülüyor. Köprü, demiryolu olarak Rusya üzerinden Kırım'a bağlantı kuruyordu. Rusya bu köprü vasıtasıyla Ukrayna'nın Herson kentini ele geçirmişti.
Patlamadan sonra Rus ordusunun ekipman ve mühimmat tedariki büyük ölçüde Kırım Köprüsü'nden geldiği için Rusların yakın zamanda Herson'dan ayrılacakları tahmin ediliyor. Öte yandan Rusya savaşın başında, Kırım Köprüsü'nün S-400'ler tarafından korunduğunu ve adanın etrafında "Kuş bile uçurmalarının imkansız" olduğunu açıklamıştı.
KIRIM VE RUSYA'YI BİRBİRİNE BAĞLIYORDU
Zelenski'nin danışmanlarından Mihaylo Podolyak, Kırım ve Rusya anakarasını birbirine bağlayan köprü için daha önceden The Guardian'a verdiği söyleşide, gelecek 2-3 ay içerisinde Kırım'da son haftalarda görülen gizemli saldırıların" sürebileceğini söylerken, işgal altındaki bölgelerde ikmal hatlarını vurarak "Rus güçleri arasında kaos yaratacaklarını" belirtmişti.