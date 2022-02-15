Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı ordu uydudan görüntülendi
Rusya, Ukrayna'ya yönelik olası bir işgal planının olmadığını açıklasa da uydu görüntüleriyle ortaya çıkan askeri yığınak korkuttu.
Rusya-Ukrayna krizindeki gerliim kopma noktasına gelmiş durumda. Rusya'nın 16 Şubat tarihinde Ukrayna'ya gireceği söylentilerine pabuç bırakmayacağını söyleyen Ukrayna lideri Zelensky, 16 Şubat'ı resmi tatil ilan etti.
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Bu arada sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Rus birliklerin Ukrayna'nın kuzeydoğusuna kısa menzilli balistik füzelerle, tanklarla ve obüslerle ilerlediğini söylüyor.
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Paylaşımları inceleyen CNN ise görüntüleri doğruladı.
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Videoların bazıları resmi kaynaklardan gelirken, bazıları ise TikTok ve YouTube'tan paylaşıldı.
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