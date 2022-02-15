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Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı ordu uydudan görüntülendi

Rusya, Ukrayna'ya yönelik olası bir işgal planının olmadığını açıklasa da uydu görüntüleriyle ortaya çıkan askeri yığınak korkuttu.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı ordu uydudan görüntülendi - Resim: 1

Rusya-Ukrayna krizindeki gerliim kopma noktasına gelmiş durumda. Rusya'nın 16 Şubat tarihinde Ukrayna'ya gireceği söylentilerine pabuç bırakmayacağını söyleyen Ukrayna lideri Zelensky, 16 Şubat'ı resmi tatil ilan etti.

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Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı ordu uydudan görüntülendi - Resim: 2

 Bu arada sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Rus birliklerin Ukrayna'nın kuzeydoğusuna kısa menzilli balistik füzelerle, tanklarla ve obüslerle ilerlediğini söylüyor.

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Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı ordu uydudan görüntülendi - Resim: 3

Paylaşımları inceleyen CNN ise görüntüleri doğruladı.

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Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı ordu uydudan görüntülendi - Resim: 4

Videoların bazıları resmi kaynaklardan gelirken, bazıları ise TikTok ve YouTube'tan paylaşıldı.

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