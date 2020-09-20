Rüyasında gördü, 23 yıldır resmediyor

"Küçükken Mardin'in eski kültürlerini yansıtmak amacıyla bir proje yapmak istedim. Bir şahmeran tablosu buldum. Babama bunun ne olduğunu sordum, bana hikayesini anlattı. Çok etkilendim. Gece uyuduğumda rüyamda şahmeranı görüp konuştum. Hatta onunla konuştum rüyamda. Çok etkilendim. Şu an bunu anlatırken bile etkileniyorum. O zamanlar bizim okulda vitray çalışması vardı. Benim de resmim o dönemden beri iyiydi. Şahmeranı çizmeye başladım. Çok dikkat çekti, ustaların onayını aldı. O günden sonra şahmeranı bakıra ve cama işlemeye başladım. Sonrasında Şahmeran, Mardin'de tanıtılmaya başlandı."