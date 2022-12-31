S-400 ve Patriotların yerli rakibi 100 km'yi aşan hedefi vurdu
ROKETSAN tarafından geliştirilen ve S-300, S-400 ve Patriot gibi sistemlerin rakibi olan Siper Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi” dedi
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından Siper Ürün- 1 Sisteminin görüntülerini paylaştı.
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Demir, “Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi! Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki Siper Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu” ifadelerini kullandı.
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