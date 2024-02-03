Saadet Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı

31 Mart yerel seçimine yaklaşırken partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Saadet Partisi de aralarında Ankara ve Adana'nın da olduğu 339 belediye için adaylarını açıkladı.

Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'da katıldı.

Karamollaoğlu, toplantının ardından adaylarını açıkladı. Açıklanan adayların tamamı şöyle: