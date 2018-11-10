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  3. 10 Kasım 2018 10:05

Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yılında tüm yurtta anılıyor. Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu.

Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...

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Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...

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Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...

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Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...

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