Saat 09:05'te Türkiye'de hayat durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nın önünde toplanan kalabalık saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.
Saat 07.00 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, törenin ardından tekrar ziyaret edilmeye başlandı.
Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı.
Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, bazıları da fotoğraf çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.
İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı. Vatandaşlar Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulundu.