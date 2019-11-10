Saat 09:05'te Türkiye'de hayat durdu

Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, bazıları da fotoğraf çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.



İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı.