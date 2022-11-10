Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.
Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla tüm Türkiye'de cadde ve sokaklarda vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
1 / 63
Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.
2 / 63
Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.
3 / 63
4 / 63