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Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu - Resim: 1

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla tüm Türkiye'de cadde ve sokaklarda vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

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Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu - Resim: 2

Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

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Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu - Resim: 3

Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.

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Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu - Resim: 4
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