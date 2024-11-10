Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86’ıncı yılında tüm yurtta saygıyla anıldı. Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde Türkiye'de hayat durdu.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saat 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu.
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Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.
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Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla, aracında olanlar araçlarından inip saygı duruşuna geçti.
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Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.
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