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Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86’ıncı yılında tüm yurtta saygıyla anıldı. Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde Türkiye'de hayat durdu.

Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu - Resim: 1

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saat 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu.

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Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu - Resim: 2

Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

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Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu - Resim: 3

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla, aracında olanlar araçlarından inip saygı duruşuna geçti.

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Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu - Resim: 4

Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

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