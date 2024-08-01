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Saatlerce süren rehine krizinden acı haber: 1 evladımız şehit düştü

Kastamonu'da silahlı bir saldırgan, iki polis memurunu tabancayla yaralayıp saklandığı evinde ailesini rehin aldı. Anne sağ kurtarılırken, polis memurlarından biri şehit düştü.

Kaynak: İHA
Saatlerce süren rehine krizinden acı haber: 1 evladımız şehit düştü - Resim: 1

Kastamonu'da İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, etrafa rastgele ateş açarak olay yerine giden iki polis memurunu yaraladı. Saldırgan, daha sonra evine saklanarak ailesini rehin aldı.

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Saatlerce süren rehine krizinden acı haber: 1 evladımız şehit düştü - Resim: 2

İkna çalışmaları sırasında çelik yelek giydirilen saldırganın kardeşi de devreye girdi.

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Saatlerce süren rehine krizinden acı haber: 1 evladımız şehit düştü - Resim: 3

Sokakta güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

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Saatlerce süren rehine krizinden acı haber: 1 evladımız şehit düştü - Resim: 4

Yaralanan polis memurlarının sağlık ekiplerince binadan çıkartıldığı anlar, saniye saniye kameralara yansıdı. Zaman zaman bölgede silah sesleri yükseldi.

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