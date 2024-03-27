Sabaha kadar bomba yağdı; İsrail Refah'ı cehenneme çevirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın farklı yerlerinde 4 eve hava saldırısı düzenledi.
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İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği hava saldırısında ise İlin el-Asamine adlı kız çocuğu yaşamını yitirdi.
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Öte yandan İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki El-Emel Hastanesi'ni toprak bariyerlerle kapatarak sağlık ekipleri ve hastaları oradan ayrılmaya zorladı.
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