  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sabaha kadar bomba yağdı; İsrail Refah'ı cehenneme çevirdi

Sabaha kadar bomba yağdı; İsrail Refah'ı cehenneme çevirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
Sabaha kadar bomba yağdı; İsrail Refah'ı cehenneme çevirdi - Resim: 1

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın farklı yerlerinde 4 eve hava saldırısı düzenledi.

1 / 9
Sabaha kadar bomba yağdı; İsrail Refah'ı cehenneme çevirdi - Resim: 2

İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği hava saldırısında ise İlin el-Asamine adlı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

2 / 9
Sabaha kadar bomba yağdı; İsrail Refah'ı cehenneme çevirdi - Resim: 3

Öte yandan İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki El-Emel Hastanesi'ni toprak bariyerlerle kapatarak sağlık ekipleri ve hastaları oradan ayrılmaya zorladı.

3 / 9
Sabaha kadar bomba yağdı; İsrail Refah'ı cehenneme çevirdi - Resim: 4
4 / 9