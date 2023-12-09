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  4. Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik firmasının deposunda çıkan yangının büyüklüğü gün ağarınca havadan görüntülendi.

Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 1

Saat 04.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi’nde bulunan bir lojistik fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale devam ediyor. 

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Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 2

Depoda çıkan yangın sebebiyle bölgeye çevre illerden de takviye olmak üzere 82 araç 209 personel sevk edildi.

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Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 3

İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor. 

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Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 4

21 dönümlük lojistik alanın 11 dönümlük kapalı alanına yayılan yangının diğer fabrikalara sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor. 

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