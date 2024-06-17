Sabaha kadar yanan cennetten geriye bu kaldı
İzmir’in Seferihisar ilçesinde çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirdi. Küle dönmüş arazide bir tavşanın can havliyle kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çiçek Adası'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm adayı etkisi altına aldı.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.
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Çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirirken adada yaşayan hayvanların ölümleri görenleri derinden üzdü.
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Bir tavşanın ise yangından can havliyle kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşlar, hayvanların yanarak can vermesinin yürek burktuğunu ifade etti.
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