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Sabaha kadar yanan cennetten geriye bu kaldı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirdi. Küle dönmüş arazide bir tavşanın can havliyle kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Sabaha kadar yanan cennetten geriye bu kaldı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çiçek Adası'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm adayı etkisi altına aldı. 

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Sabaha kadar yanan cennetten geriye bu kaldı - Resim: 2

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

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Sabaha kadar yanan cennetten geriye bu kaldı - Resim: 3

Çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirirken adada yaşayan hayvanların ölümleri görenleri derinden üzdü. 

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Sabaha kadar yanan cennetten geriye bu kaldı - Resim: 4

Bir tavşanın ise yangından can havliyle kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşlar, hayvanların yanarak can vermesinin yürek burktuğunu ifade etti.

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