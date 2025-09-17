Sabaha kadar yanan fabrikadan geriye bu kaldı
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.
Kaynak: İHA
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında saat 20.55'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
Kısa sürede büyüyen alevler gökyüzünü kaplarken, yangının çevredeki fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı tüm ekipler seferber oldu.
Polis TOMA'ları da söndürme çalışmalarına destek verdi. İlçelerden de takviye itfaiye araçları bölgeye sevk edildi.
İş yeri sahibi Ali Öztürk'ün, herhangi bir husumetlisi ya da şüphelendiği bir durumun olmadığını ifade ettiği öğrenildi.
