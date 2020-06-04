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  3. 04 Haziran 2020 16:22

Sabiha Gökçen'de uzun kuyruklar oluştu

1 Haziran'da başlayan normalleşme adımları sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aylar sonra görülen en yoğun gün yaşandı.

Sabiha Gökçen'de uzun kuyruklar oluştu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet'in iç hat sefer sayılarını arttırmasıyla haftalar sonra en kalabalık gün yaşanıyor.

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Sabiha Gökçen'de uzun kuyruklar oluştu

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, kontrollü sosyal hayata geçiş kararlarının alınmasıyla 1 Haziran itibarıyla yeniden faaliyete geçti. İlk etapta İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a gerçekleştirilen seferlerin ardından Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet, bugün itibarıyla iç hat uçuşlarını genişletti.

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Sabiha Gökçen'de uzun kuyruklar oluştu

Bu kapsamda iki hava yolu şirketinin 54 gidiş ve 58 geliş olarak planlanan uçuşları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı 2,5 ayın ardından en yoğun gününü yaşıyor.

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Sabiha Gökçen'de uzun kuyruklar oluştu

Yolcular, sosyal mesafe kurallarına göre ve termal kameralarla ateş ölçümleri yapılarak binaya alınıyor. Terminal binasına maskesiz yolcu alınmazken güvenlik kontrolünden geçen yolcular görevliler tarafından bilet işlemleri ve bagaj teslimi için yönlendiriliyor.

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