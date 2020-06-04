Sabiha Gökçen'de uzun kuyruklar oluştu
1 Haziran'da başlayan normalleşme adımları sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aylar sonra görülen en yoğun gün yaşandı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet'in iç hat sefer sayılarını arttırmasıyla haftalar sonra en kalabalık gün yaşanıyor.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, kontrollü sosyal hayata geçiş kararlarının alınmasıyla 1 Haziran itibarıyla yeniden faaliyete geçti. İlk etapta İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a gerçekleştirilen seferlerin ardından Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet, bugün itibarıyla iç hat uçuşlarını genişletti.
Bu kapsamda iki hava yolu şirketinin 54 gidiş ve 58 geliş olarak planlanan uçuşları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı 2,5 ayın ardından en yoğun gününü yaşıyor.