  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar ortalığı ayağa kaldırdı

Saç saça baş başa kavga eden kadınlar ortalığı ayağa kaldırdı

Hatay'da iki kadın cadde ortasında saç saça baş başa birbirine girdi. Kadınların kavgasına polis ekipleri müdahale etti.

Kaynak: DHA
Saç saça baş başa kavga eden kadınlar ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde İskenderun ilçesindeki Savaş Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kadın cadde ortasında yüksek sesle küfürleşerek tartışmasıyla başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bir iş yerine taşındı. 

1 / 5
Saç saça baş başa kavga eden kadınlar ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 2

Burada bulunan başka bir kadına da saldıran bu kişiler, birbirlerine saçlarını çekerek saldırmaya devam etti. 

2 / 5
Saç saça baş başa kavga eden kadınlar ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 3

Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan ancak başarılı olamayan çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu polise bildirdi.

3 / 5
Saç saça baş başa kavga eden kadınlar ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 4

Bölgeye gelen polis ekipleri de kavga eden kadınları ayırmakta güçlük çekti. Uzun uğraşlar sonucu zorlukla kelepçe takılan ve alkollü olduğu düşünülen kadınlar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

4 / 5