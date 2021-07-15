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  4. Saçlarının boyunu gören şaşırıyor: İşte gerçek hayattaki Rapunzel...

Saçlarının boyunu gören şaşırıyor: İşte gerçek hayattaki Rapunzel...

35 yaşındaki Alena Kravchenko, 2 metrelik saçları nedeniyle "gerçek Rapunzel" olarak anılıyor.

Alena Kravchenko, 2 metrelik saçları nedeniyle "gerçek Rapunzel" olarak anılıyor.

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Yıldız, Disney'in Tangled filmindeki ana karaktere benziyor ve iki metre uzunluğunda etkileyici saçlara sahip.

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Annesinin çocukken kendisine uzun saçın güzelliğini anlattığını ve bu sözleri asla unutmadığını anlatan Alena, otuz yıl boyunca saçını uzatmaya devam etti.

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35 yaşındaki Alena, saçlarını haftada bir yıkadığını ve kırılmayı önlemek için ıslakken asla taramadığını söyleyerek, 2 metrelik buklelerini korumaya özen gösterdiğini aktarıyor.

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