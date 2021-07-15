Saçlarının boyunu gören şaşırıyor: İşte gerçek hayattaki Rapunzel...
35 yaşındaki Alena Kravchenko, 2 metrelik saçları nedeniyle "gerçek Rapunzel" olarak anılıyor.
Alena Kravchenko, 2 metrelik saçları nedeniyle "gerçek Rapunzel" olarak anılıyor.
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Yıldız, Disney'in Tangled filmindeki ana karaktere benziyor ve iki metre uzunluğunda etkileyici saçlara sahip.
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Annesinin çocukken kendisine uzun saçın güzelliğini anlattığını ve bu sözleri asla unutmadığını anlatan Alena, otuz yıl boyunca saçını uzatmaya devam etti.
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35 yaşındaki Alena, saçlarını haftada bir yıkadığını ve kırılmayı önlemek için ıslakken asla taramadığını söyleyerek, 2 metrelik buklelerini korumaya özen gösterdiğini aktarıyor.
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