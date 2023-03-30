Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor...

Şişe rölyef yapan atölyelerin kapanması ile siparişlerin arttığını ama üretim kapasitelerinin az olması nedeniyle siparişlerin birçoğunu reddetmek zorunda kaldığını dile getiren Samangül, “Şişelere Asos, Efes, Sümela, Samsun’daki ören yerleri gibi birçok rölyef çalışıyoruz. Artık eskisi kadar şişeleri sanat eserine dönüştüren üretici kalmadı. Piyasanın hareketli olmasına rağmen birçok atölye kapandı. Sayımız çok az kaldı. Birçok siparişi iptal etmek zorunda kalıyorum. Eskiden ayda bin adet sipariş geliyordu, şimdi 10 bin adet sipariş geliyor. O kadar üretim yapacak durumda değiliz. Üreticiler bizim sektörde iyi para kazanıyor. Çin üretimleri bizim satışımızı etkiledi. Onlar kendi kültürünün hediyelik ürünleri gönderdiği için pek rağbet görmüyor. Yerli ve yabancı turistler Türkiye’ye ait hediyelik eşya alıyorlar” diye konuştu.