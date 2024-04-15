Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL
Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda senede 1 kez nisan ayında açan ve 10 gün canlı kalabilen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla açtı. Laleleri koparmanın cezası bu yıl 387 bin 142 TL olarak belirlendi.
Kaynak: DHA
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Manisa ve İzmir illeri arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkı'nda, baharı müjdeleyen endemik türlerden Manisa laleleri, havaların ısınması ile açmaya başladı.
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Senede 1 kez nisan ayında açan ve 10 gün boyunca canlı kalabilen laleler, büyük ilgi de uyandırıyor.
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Doğaseverler laleleri canlı görebilmek için Spil'e çıkarken, bulabilenler bol bol fotoğrafını çekiyor.
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