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Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda senede 1 kez nisan ayında açan ve 10 gün canlı kalabilen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla açtı. Laleleri koparmanın cezası bu yıl 387 bin 142 TL olarak belirlendi.

Kaynak: DHA
Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL - Resim: 1
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Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL - Resim: 2

Manisa ve İzmir illeri arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkı'nda, baharı müjdeleyen endemik türlerden Manisa laleleri, havaların ısınması ile açmaya başladı. 

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Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL - Resim: 3

Senede 1 kez nisan ayında açan ve 10 gün boyunca canlı kalabilen laleler, büyük ilgi de uyandırıyor. 

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Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL - Resim: 4

Doğaseverler laleleri canlı görebilmek için Spil'e çıkarken, bulabilenler bol bol fotoğrafını çekiyor.

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