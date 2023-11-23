Sadettin Saran, 25. spor salonunu Şırnak’ta açtı

Açılış töreninde konuşan Şırnak Valisi Cevdet Atay, Galatasaraylı olduğunu, Galatasaray olmazsa Fenerbahçe’nin, Fenerbahçe olmazsa Galatasaray’ın anlamı olamayacağını belirterek, "25. spor salonunu ilimize yaptılar. Artık güzel şeylerle ilimiz anılıyor. Sporla anılmasını istiyoruz, gençlerimizin spora yönelmesini istiyoruz. Daha fazla sporla iştigal etmelerini istiyoruz. Bu anlamda da bizde elimizden gelen tüm gayreti, desteği göstereceğiz. Saadettin Bey'in emeği burada çok fazla. Kendisine bol kazançlar diliyoruz ki, bu spor salonlarını da arttırarak devam edersiniz" dedi.