Sadettin Saran, 25. spor salonunu Şırnak’ta açtı
İş adamı ve Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Saadetin Saran, 25. Atatürk Spor Salonu'nu Şırnak’ta açtı.
Saran Group, Türkiye’nin çeşitli illerinde kullanıma sunduğu spor salonlarına bir yenisini daha ekledi. Atatürk Spor Salonu adını taşıyan 25. spor salonu Şırnak’ta açıldı.
Açılış törenine Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Saadetin Saran, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Siyasi Parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve İstanbul’dan gelen iş insanları heyeti katıldı.
Törende konuşan Saadettin Saran, "Burada devletimizin, gençlerimizin, ülkemizin kurucusu olan Atatürk’ün de ismini taşıyan bir spor tesisinin kazandırmanın gururunu taşıyoruz. Bu bizim 23 yılda 25. spor salonumuz. Hep söylüyorum; ölmezsek, batmazsak daha nice nice spor salonlarını yapacağız inşallah. Gençler bahane üretmeyin, pes etmeyin, hep iyimser olun, çok çalışın" ifadelerinde bulundu.
Açılış töreninde konuşan Şırnak Valisi Cevdet Atay, Galatasaraylı olduğunu, Galatasaray olmazsa Fenerbahçe’nin, Fenerbahçe olmazsa Galatasaray’ın anlamı olamayacağını belirterek, "25. spor salonunu ilimize yaptılar. Artık güzel şeylerle ilimiz anılıyor. Sporla anılmasını istiyoruz, gençlerimizin spora yönelmesini istiyoruz. Daha fazla sporla iştigal etmelerini istiyoruz. Bu anlamda da bizde elimizden gelen tüm gayreti, desteği göstereceğiz. Saadettin Bey'in emeği burada çok fazla. Kendisine bol kazançlar diliyoruz ki, bu spor salonlarını da arttırarak devam edersiniz" dedi.