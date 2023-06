Sadettin Saran, Engelsiz Kulaçlar etkinliğinde özel gereksinimli gençlerle kulaç attı

Sporda fırsat eşitliğinin yaratılması ve bu konuda farkındalığın oluşmasını arzuladıklarını belirten Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran: “Bugün birlikte yüzdüğümüz sporcular Türkiye’nin özel çocukları. Her biri çok yetenekli ve azimli. Bu özel sporcuların hayata kazandırılması, topluma entegre olmaları ve fırsat eşitliği haklarının sağlanması konusunda hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Fırsat verildiğinde sporun getireceği faydaların sınırı yok. Bu nedenle gençlerin spora daha çok vakit ayırmasını ve sporun her branşında fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Her çocuğun spora erişimini sağlamalıyız” dedi.