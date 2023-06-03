Sadettin Saran, Engelsiz Kulaçlar etkinliğinde özel gereksinimli gençlerle kulaç attı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da yaptığı açıklamada “Bugün “Engelsiz Kulaçlar” sosyal sorumluluk projesinin 5.sinde, özel çocuklarımız, aileleri, Saran Group’un değerli Başkanı Sn. Sadettin Saran Bey, kıymetli ekibi ve misafirlerimizle bir aradayız. Bu özel proje, artık gerçek anlamda, geleneksel bir hale geldi ve biz de her yıl büyük bir keyifle katkı vermekten, onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sadettin Bey’in, sporu ve özel çocuklarımızı ne kadar sevdiğini, emek verdiğini anlatmaya gerek yok. Fethiye’ye, bizim aracılığımızla hediye ettiği ve yaklaşık 5000 gencimizin faydalandığı spor salonu, hala hafızalarda. Ancak şunun altını çizmekte büyük fayda var. Bu sosyal sorumluluk projesi inanıyoruz ki, başkalarına örnek olmaya devam edecek, umut olacak ve bir çığ gibi büyüyerek, hayatın içinde yer almak için mücadele eden, daha çok çocuğumuza ulaşacak. Bizler de birçok konuda, onların ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Saran Group’un değerli Başkanı Sn. Sadettin Beye, ekibine, organizasyonun gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen kişi ve kurumlara çok teşekkür ederim” dedi.