Safranbolu'da keşfedilen gizli geçidin gizemi çözüldü

"Arkeolojik bir dokusunun bulunmadığı, insan elinden çıkan herhangi bir ize rastlanılmadığı, bu oluşumun Safranbolu Kalesi ile bir bağının ya da bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır. Basın mecralarına yansıyan haberlerde merdiven olarak belirtilen coğrafi oluşumun bulunduğu alanda herhangi bir kazı yapılmadığı, kalker bazlı kayaç yapısının suyun dirençsiz malzemeleri aşındırıp, sert kayaçları ise aşındıramamasından dolayı oluşan bir form olduğu, beşeri bir fonksiyona sahip olmadığı, bu anlamda söz konusu oluşumun 'Paphlagonia Geçidi' olarak adlandırılmasının ve tarihlendirilmesinin bilimsel verilere dayanmayan bir tanımlama olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Karabük Valiliğince yürütülen bir proje çalışması kapsamında bulunmamaktadır."