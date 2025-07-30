Safranbolu'da tarihi konak alev alev yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi konak yangında kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Akçasu Mahallesi’nde sabah saatlerinde H.T.'ye (86) ait 2 katlı tarihi konakta yangın çıktı. Alevler kısa sürede konağı sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yangın sırasında konağın parçaları yola savruldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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2 katlı tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)
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