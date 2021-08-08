Sağ ayağı 50 kiloya ulaşan kadın eve hapsoldu
Muş'ta, 21 yıl önce fil hastalığına yakalanan 2 çocuk annesi Ayşe Bolat evden çıkamaz duruma geldi.
Merkez Kale Mahallesi’nde oturan Ayşe Bolat (41), fil hastalığı nedeniyle evinden çıkamaz duruma geldi. 20 yaşında yolda yürürken düşmesi sonucu beyaz kan damarlarında tıkanıklıklar başlayan Bolat, hastalığıyla 21 yıldır büyük bir mücadele veriyor.
Gün geçtikçe durumu daha da kötüye giden Bolat, evinin balkonundan sadece gün yüzü görebiliyor. Hastalığı nedeniyle evine hapsolmuş bir şekilde yaşam süren Bolat, 50 kilogram ağırlığındaki sağ ayağıyla, adım atamaz hale gelmiş durumda.
21 yıldır ayakkabı ve çorap giyemeyen Bolat, bir an önce tedavi olup, ailesi ile birlikte dışarı da vakit geçirmek istiyor
Henüz genç kızken fil hastalığının başladığını belirten Bolat, “Bacağımdaki ağırlık çok büyük. 21 yıldır ayakkabı giyemiyorum. Tedavi için Ankara'ya gittim ama koronavirüs nedeniyle başlamadan bitirmek zorunda kaldım. Tedavi olmak istiyorum." dedi.